Yenicami üç üç atıyor

Süper Ligde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Yenicami ve Lefkoşa'nın güçlü ekiplerinden Gençlik Gücü dün Göçmenköy antrenman sahasında Zekai Töre'nin yönettiği hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleye iyi başlayan Yenicami, Mehmet Altın'ın penaltıdan kaydettiği gole öne geçti. Devre bitmeden Jallow ile farkı ikiye çıkaran Yenicami ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede de temposunu düşürmeyen Yenicami Abaka ile skoru 3-0'a getirdi. Bu skorun ardından toparlanan Gençlik Gücü Prince'in penaltıdan kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi. Golün ardından ataklarına devam eden Gençlik Gücü İltaç'ın frikiğinde gole yaklaştıysa da direği geçemedi ve mücadele 3-1 Yenicami üstünlüğünde sona erdi.