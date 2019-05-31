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Yenicami teknik heyetini belirledi

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Yenicami teknik heyetini belirledi
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2018-2019 sezonunda 74 puanla ligi ve kupayı ikinci sırada tamamlayan Yenicami’de Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni teknik heyeti açıkladı.

Ali Vehid’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Yenicami’de 2019-2020 sezonu için teknik ekibi belirledik. Önümüzdeki sezon için takımın başına Özgü Bayraktar’ı, yardımcı antrenör olarak İsmail Soydan’ı ve kaleci antrenörlüğüne Hakan Dervişoğlu’nu getirdik. Teknik heyet ile 5 yıllık sözleşme imzaladık.

Yenicami’nin misyonu önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir yapıyı devam ettirmektir. Bu doğrultuda da güvenilir bir ekip oluşturarak, yeni sezondaki hedef yine başarılara imza atmak ve Yenicami’nin sürdürülebilir yapısını devam ettirmektir.

Akademi’de şu an 330 öğrencisi bulunan YAK, ekonomik akıl çerçevesinde kurulan sağlam yapıyı sürdürüp A takımlara oyuncu yetiştirme misyonunu da

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