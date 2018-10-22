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Yenicami oynamadan da lider

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K-PET Süper Lig’de beşinci hafta Gençlik – Yenicami maçı haricinde tamamlanırken, namağlup Yenicami haftayı lider tamamlamayı garantiledi

Yenicami oynamadan da lider
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K-PET Süper Lig’de beşinci hafta Gençlik – Yenicami maçı haricinde tamamlanırken, namağlup Yenicami haftayı lider tamamlamayı garantiledi

Farklı skorların çıktığı haftada Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’yı 6-0, Doğan Türk Birliği, Esentepe’yi 5-0, Gönyeli ise Mağusa Türk Gücü’nü 5-1 mağlup ederek haftanın flaş sonuçlarına imza attılar

Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, beşinci haftayı da nagalip tamamlarlarken, düşme hattında yer almaya devam ettiler

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Okoli, 6 golle önde giderken, onu 5’er golle Ertaç Taşkıran, Uğur Gök ve Halil Turan takip ediyor

Haftanın Takımı: Cihangir

Cihangir, Binatlı deplasmanında iyi futbol sonrasında net bir galibiyet alırken, ligdeki çıkışını sürdürüp 4. sıraya yükseldi

Haftanın Yıldızı: Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)

Kenan Oshan, çıkış arayan Doğan Türk Birliği’ni Esentepe deplasmanında sırtlayan isimlerin başında gelirken attığı goller ve asist ile farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Emre Perçinci (Gönyeli)

Emre Perçinci hafta içerisinde rakibi Mağusa Türk Gücü’nü iyi analiz ederek, uygulattığı oyun planıyla, takımının, ezeli rakiplerini 5-1 mağlup etmesini sağlarken, haftanın en flaş sonucuna imza attı

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu)

Emre Öztaşlı, haftanın kritik maçlarından olan ve son ana kadar çekişmeli geçen Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu maçını yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Cenk(Çetinkaya)

Talip (GHE)

Victory (Cihangir)

Okoli (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Okyanus (GHE)

İsmet (TOL)

İbrahim (Gönyeli)

Salih (Cihangir)

Hasan (DTB)

Malik (TOL)

James (GHE)

Behiç (Çetinkaya)

Sabri (Gönyeli)

Akende (TOL)

Burak (DTB)

K-Pet Süper Lig 5. hafta sonuçları

Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, 1-0

Gönyeli - MTG, 5-1

GHE – Lefke, 3-0

Gençler Birliği – BÜY, 0-0

Türk Ocağı - Küçük Kaymaklı 6-0
Esentepe - Doğan Türk Birliği 0-5
Binatlı - Cihangir 0-2
Gençlik Gücü – Yenicami (Hava şartları nedeni ile tatil)

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ

4

4

0

0

9

3

6

12

2.

BAF ÜLKÜ YURDU

5

3

1

1

11

5

6

10

3.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

5

3

1

1

13

8

5

10

4.

CİHANGİR

5

3

1

1

10

8

2

10

5.

GÖNYELİ

5

3

0

2

13

9

4

9

6.

GENÇLİK GÜCÜ

4

2

2

0

9

3

6

8

7.

ÇETİNKAYA

5

2

2

1

4

4

0

8

8.

TÜRK OCAĞI

5

2

0

3

13

9

4

6

9.

GİRNE HALK EVİ

5

2

0

3

11

7

4

6

10.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

5

2

0

3

12

10

2

6

11.

LEFKE

5

1

3

1

9

9

0

6

12.

MERİT A.YEŞİLOVA

5

1

2

2

7

10

-3

5

13.

ESENTEPE

5

1

1

3

4

14

-10

4

14.

BİNATLI

5

1

0

4

4

12

-8

3

15.

KÜÇÜK KAYMAKLI

5

0

3

2

4

13

-9

3

16.

GENÇLER BİRLİĞİ

5

0

2

3

4

13

-9

2

K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı

26 Ekim Cuma, Saat 18:00

Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Yenicami – GHE 

Doğan Türk Birliği – GG

Cihangir – Gönyeli

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Küçük Kaymaklı – Binatlı

BÜY – Esentepe

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