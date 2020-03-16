Yenicami online çalışacak

Yenicami antrenmanlarını askıya alırken, "evde kal" çağrısına destek verip, antrenmanları Google Meet uygulaması üzerinden online gerçekleştirecek

Yenicami'den mücadeleye destek Yenicami kulübü tüm takımların yaptığı gibi antrenmanlarını askıya alırken, "evde kal" çağrısına destek veren bir açıklama yayınladı.

Yenicami'den yapılan açıklama şöyle:

"COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım.

A takımımızın Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık ekibinin de tavsiyesiyle tüm faaliyetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde ligler ertelenirken, bazı organizasyonların da seyircisiz gerçekleşmesi yönünde üretilen kararlar doğrultusunda ertelenen liglerden biri olan K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden takımımız Yenicami, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur.

Sağlık ekibimizin de tavsiyesiyle A takımımız Uzman Diyetisyen Eliz Konat’ın verdiği diyet programına uyacak. Bunun yanında antrenmanlarımızı Google Meet uygulaması üzerinden online gerçekleştireceğiz.

Takımımız fizik kondisyonunu korumayı hedefleyen Teknik Sorumlu Özgü Bayraktar, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumu üst düzey korunarak aşabileceğimizi belirtti. Kimsenin evden çıkmaması gerektiğine de dikkat çeken Bayraktar, çağdaş egzersiz metotlarında evde de kişinin kendi vücut ağırlığı ile çalışmalar yapabileceğinin altını çizerken hiçbir şeyin kimsenin sağlığından daha önemli olmadığını vurguladı. "