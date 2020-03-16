banner411
banner69
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
4 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
27 0
 
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
66 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
45 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
19 0
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
22 0
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
317 0
banner374

Yenicami online çalışacak

banner27

Yenicami antrenmanlarını askıya alırken, "evde kal" çağrısına destek verip, antrenmanları Google Meet uygulaması üzerinden online gerçekleştirecek

Yenicami online çalışacak

Yenicami'den mücadeleye destek Yenicami kulübü tüm takımların yaptığı gibi antrenmanlarını askıya alırken, "evde kal" çağrısına destek veren bir açıklama yayınladı.

Yenicami'den yapılan açıklama şöyle:

"COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım.

A takımımızın Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık ekibinin de tavsiyesiyle tüm faaliyetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde ligler ertelenirken, bazı organizasyonların da seyircisiz gerçekleşmesi yönünde üretilen kararlar doğrultusunda ertelenen liglerden biri olan K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden takımımız Yenicami, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur.

Sağlık ekibimizin de tavsiyesiyle A takımımız Uzman Diyetisyen Eliz Konat’ın verdiği diyet programına uyacak. Bunun yanında antrenmanlarımızı Google Meet uygulaması üzerinden online gerçekleştireceğiz.

Takımımız fizik kondisyonunu korumayı hedefleyen Teknik Sorumlu Özgü Bayraktar, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumu üst düzey korunarak aşabileceğimizi belirtti. Kimsenin evden çıkmaması gerektiğine de dikkat çeken Bayraktar, çağdaş egzersiz metotlarında evde de kişinin kendi vücut ağırlığı ile çalışmalar yapabileceğinin altını çizerken hiçbir şeyin kimsenin sağlığından daha önemli olmadığını vurguladı. "

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.