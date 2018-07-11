Yenicami'nin yeni yabancısı geldi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yenicami'nin denemeye alacağı yeni yabancı futbolcusu adaya geldi. Candy'nin takımdan ayrılma kararı sonrasında Yenicami'nin ülkeye getirttiği 21 yaşındaki Nijeryalı ofansif orta saha futbolcusu Godspower Aniefiok dün adaya gelirken, akşam üzeri kulüpte yapılan sporcu toplantısına katılıp teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.