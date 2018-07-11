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Yenicami'nin yeni yabancısı geldi

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Yenicami'nin yeni yabancısı geldi
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yenicami'nin denemeye alacağı yeni yabancı futbolcusu adaya geldi. Candy'nin takımdan ayrılma kararı sonrasında Yenicami'nin ülkeye getirttiği 21 yaşındaki Nijeryalı ofansif orta saha futbolcusu Godspower Aniefiok dün adaya gelirken, akşam üzeri kulüpte yapılan sporcu toplantısına katılıp teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

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