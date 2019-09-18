Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu

U12 Ligi final karşılaşmasında Değirmenlik’i 4-1 mağlup eden Yenicami U12 Takımı, ilk kez düzenlenen U-12 Ligini şampiyon tamamlayan takım olarak tarihe geçti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Liginde final karşılaşması dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadında oynandı.

Yenicami ile Değirmenlik arasında oynanan karşılaşmanın kazananı bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Liginin şampiyonu oldu. Finalde Değirmenlik’i 4-1 mağlup eden Yenicami U12 Takımı, ilk kez düzenlenen U-12 Ligini şampiyon tamamlayan takım olarak tarihe geçti.

Oldukça kalabalık bir taraftar kitlesi önünde oynanan maçın ilk devresinde Değirmenlik daha üstün oynayan taraftı. Yeşil beyazlılar, devreyi de 1-0 önde tamamladılar.

İkinci devrede ise sahada bambaşka bir Yenicami vardı. Yenicami ikinci devrede Rüzgar Akkaya, kaptan Hüseyin Arifoğlu, Boran Çağman'ın 2 golleriyle maçı 4-1 kazanarak, U12 Liginin ilk şampiyonu oldu.

Maçtan sonra ise yıldız futbolcuların dostluk gösteriri ayakta alkışlandı. Yenicami kalecisi Ali maç bitiminde, sevinmek yerine Değirmenlik futbolcularını teselli etmeye giderken, daha sonra tüm Yenicami futbolcuları rakiplerini teselli edip, tebrik ettiler.

Maçtan sonra da her 2 kulübün sosyal medya hesaplarından birbirlerini tebrik eden paylaşımlar yapıldı.

Maç sonunda kaptan Hüseyin Arifoğlu'na kupasını Başbakan Ersin Tatar, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ve Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler verdi. Kupa töreni sonrasında Yenicamililer şampiyonluklarını düzenlenen yemekte kutladılar.