Yenicami'nin kampı başladı

Yenicami Ağdelen Kulübü A takımında ilk etap kamp çalışması bugün başladı. 2019 – 2020 Futbol Sezonu’na yönelik hazırlıklar çerçevesinde takım Lefkoşa Golden Tulip Otel’de kampa girdi.

Sabah saat 06.00’da yapılan ilk çalışmanın ardından takım otele yerleşirken, öğlen takımın sezon için anlaşma sağladığı Uzman Diyetisyen Beslenme ve Genetik Uzmanı Eliz Konat oyunculara performans beslenmesine yönelik sunum gerçekleştirirken, soruları yanıtladı.

Takım hazırlıklarını 18.00’de yapacağı çalışma ile devam edecek. Yenicami 23 Temmuz Salı günü çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Kampın ilk günü olduğu gibi çalışmalar 06.00 ve 18.00’de yapılacak. Kampın son günü olan 24 Temmuz Çarşamba günü ise fitness antrenmanı ile kamp tamamlanacak. Takım 25 Temmuz Perşembe günü Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde izokinetik testlere tabi tutulacak.

26 Temmuz Cuma günü çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek olan Yenicami, Cumartesi günü Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy ile hazırlık maçı oynayacak.