Yenicami, MTG kararını Tahkim Kuruluna taşıyacak

Yenicami Ağdelen Kulübü yönetim kurulu, KTFF Disiplin Kurulunun, Mağusa Türk Gücü ile ilgili aldığı kararı Tahkim Kuruluna taşıma kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami Ağdelen Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

"24/03/2019 tarihinde Şht. Hüseyin Ruso stadında oynanan Gençlik Gücü S.K. - Mağusa Türk Gücü S.K’nün , KTFF talimatları mucibince oyuncu kriterlerine ve sürelerine uymadığı ve/veya Disiplin Talimatı’nın 40. maddesinin 1.fıkrasına ilişkin ve/veya KTFF Süper Lig statüsünün 2. maddesinin 1. fıkrasına aykırı davranarak ihlalde bulunduğuna ilişkin sevk kararı uyarınca Disiplin Kurulunun “Mağusa Türk Gücü S.K.’ne herhangi bir yaptırım uygulanmasının ve/veya (-) 1 puan cezası verilmesinin mümkün olmadığına, toplantıya katılan Disiplin Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile karar verilmiştir.” Alınan bu kararın aşağıda belirttiğimiz şekilde İFAB kurallarına uygun olmadığı açıkca ortada olmakla birlikte ,“ Karardan etkilenen ve/veya etkilenecek taraf olarak” gerekçelerle itiraz eder ve Muhterem Kurulunuz tarafından alınan bu talihsiz kararın ülke futbolumuza ileriki yıllarda adalet dengesinin bozulmasına ve ayni şekilde ülke futbolumuzu kaos ortamına sürükleyeceği endişesi içerisinde olarak.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün Yönetim Kurulu almış olduğu karar doğrultusunda, Adil ve kurallara uygun bir karar üretilmesi için tahkime başvuracağımızı tüm kamuoyuna bildiririz."