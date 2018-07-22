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Yenicami minikleri yine şampiyon

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Baf Ülkü Yurdu Kulübü'nün gerçekleştirdiği spor şöleni kapsamında düzenlenen futbol turnuvasını kazanan Yenicami minik takımı, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi

Yenicami minikleri yine şampiyon
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Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü'nün gerçekleştirdiği spor şöleni kapsamında 2010 Doğumlular Futbol Turnuvası düzenlendi.

Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli ve Yenicami'nin minik takımlarının katıldığı turnuvanın şampiyonu Hasan Özkan ve Salih Işık'ın antrene ettiği Yenicami takımı kazandı. Yenicami minikleri böylelikle turnuvalarda elde ettikleri şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldular.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü'nün kendi tesislerinde gerçekleştirdiği spor şöleni kapsamında, okçuluk yarışmaları düzenlenirken, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü kadın kolları standlar kurup satış yaparken, Dj Sid eşliğinde ise müzikli eğlence düzenlendi.

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