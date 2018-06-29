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Yenicami Masterleri’nden anlamlı turnuva

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Yenicami Masterleri’nden anlamlı turnuva
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Yenicami’ye hizmeti geçmiş olan merhumlar Mehmet Küçük, Mehmet Salih Kahveciler, Mehmet Akyerli ve Ahmet Sönmez anısına YAK Masterler Derneği tarafından düzenlenen  anlamlı turnuva dün Ortaköy Sahası’nda oynanan maçlarla başladı.

Cumartresi günü tamamlanacak olan YAK Masterler Derneği Anı Turnuvası’na, YAK Masterler Derneği, Türk Ocağı Masterleri, Güzelyurt Masterleri ve Lefkoşa Masterleri katıldığı turnuvada sonuçlar ve derece aranmayacak. En az sarı kart gören takıma ve en çok gol atan takıma ve tüm katılımcı takımlara ödül verilecek.

Turnuvada bugün saat 17:30’da Türk Ocağı Masterleri – Güzelyurt Masterleri karşılaşacak. Bu maçtan sonra ise Lefkoşa Masterleri-YAK Masterleri sahaya çıkacaklar.

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