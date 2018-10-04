Gençler Birliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Rifat Berkel, taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulunurken, 3 yabancı futbolcularını da değiştirdiklerinden dolayı Yenicami maçından çok birşey beklememeliyiz; açıklamasını yaptı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Rifat Berkel, taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.

K-PET Süper Lig ikinci hafta sonunda 1 puanı bulunan Gençler Birliği’nin lider Yenicami’yi ağırlayacağı üçüncü hafta maçı öncesinde, Rifat Berkel şu açıklamaları yaptı:

“İkinci hafta sonunda 1 puanımız bulunuyor. Geçen hafta aldığımız ağır yenilgi sonrasında ilerleyen haftalarda kötü günler yaşamamak için kadromuzda bulunan 3 yabancı futbolcuyu da değiştirdik.

Hafta sonunda son iki yılın şampiyonu ve bugünün lideri Yenicami’yi ağırlayacağız. Yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz. Transferin son gününde mevcut yabancı futbolcularımızı değiştirdiğimizden dolayı Yenicami maçından çok da birşey beklememeliyiz. Çünkü Yenicami takımı rakibimiz değildir. Sonuç ne isterse olsun, takımımıza inanmalıyız. Taraftarlarımız sabırla ve inançla takımımızı desteklemelidirler.

Yeni oluşturduğumuz takımın tam olarak hazır olması için en az iki haftaya ihtiyacı vardır. Bu süreden sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi zevk veren ve mağlubiyeti kabullenmeyen bir takım olacağız. Bu konuda bize güvenin.”