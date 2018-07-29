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Yenicami kombine kartları, avantajlarla dolu

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Yenicami kombine kartları, avantajlarla dolu
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Futbolumuzun en kurumsal kulüplerinden olan Yenicami’de Hüseyin Metinser başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yenicami yönetimi, birçok avantajı taraftarlarına kazandıracak olan 2018 – 2019 sezonu kombine kartlarını satışa sundu. Yenicami yönetimi konu ile ilgili olarak taraftarlarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Değerli taraftarlarımız ve üyelerimiz! Yeni sezon kombine kartlarımız satışa sunuldu. Üye kartı alarak hem iç saha maçlarımızda kombine kart olarak kullanabilir hem bir çok noktada yüzde 15'e varan indirimlerden yararlanabilir hem de kulübümüzün üyelik aidatını ödemiş olarak kongre üyesi olabilirsiniz.”

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