Yenicami kazanmasını biliyor

Yenicami, Gençler Birliği deplasmanında zorlanmasını rağmen maçı kazanmasını bilirken, 3 maçta 9 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü. Gençler Birliği ise 1 puanda kalmaya devam etti

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Mert Ercan Bulut, Hakan Gök Gençlerbirliği: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Mustafa Tekpınar, Barış Dağ, Martins Eyerakpo, Elvis Sayki (Hasan Celil), Tacettin (Cenker), Sinan, Hasan Sarıoğlu (Berk), İbrahim Köse, Kevin Assiga, Yenicami: Ercan, Farouk Dadzie, Oladele, Emin, Hasan, Hüseyin Sadıklar (Ali), Ünal Kaya, Mehmet Altın, Tansel (Besim), John Ebuka (Erbay), Kenneth Goller: 65. Dk İbrahim Köse (Gençlerbirliği), 11. Dk. Emin, 56. Dk. Jonh Ebuka (P) (Yenicami) K. Kart: Kenetth (Yenicami) K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Kenneth'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta Gençler Birliği'ni deplasmanda mağlup ederek puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Yenicami'nin gollerini Emin ile Ebuka kaydetti. Güçlü rakibi karşısında umut verici bir futbol oynamasına rağmen direkleri geçemeyen Gençler Birliği'ne İbrahim Köse'nin golü yeterli olmadı. Gençler Birliği'nin maç boyunca 4 topu direkten döndü. 2. dakikada Hüseyin Sadıklar kaleci Ali Aydemir ile karşı karşıya kaldı Ali Aydemir yatarak müdahale etti. 4. dakikada Kevin’in şutunu Ercan kornerle önledi. 11. dakikada köşe vuruşunda Mehmet Altın’ın ortasında, öndirekte Emin vurdu ve takımı Yenicami’yi 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada Hasan Sarıoğlu ve Kenetth kafa kafaya çarpıştı. Kenetth’in başı sarılırken Hasan Sarıoğlu oyuna devam edemedi. 45. dakikada İbrahim Köse’nin şutu Ercan’dan döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Yenicami’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. 47. dakikada Elvis’in ara pasında İbrahim Köse vurdu Faruk müdahale etti. 51. dakikada İbrahim Köse’nin serbet atıştan vurduğu top üst direkten döndü. 56. dakikada Ahmet Kara Tansel’e faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Jonh Ebuka takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 65. dakikada köşe vuruşunda Kenetth’in Mustafa Tekpınar’a yaptığı müdahalede hakem penaltı kararı verirken Kenetth ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan İbrahim Köse topu filelere göndererek skoru 2-1’e getirdi. 86. dakikada Hüseyin Sadıklar’ın şutunda topu Ali Aydemir önledi.