Yenicami, Kaymaklı'da mamurladı

Son 3 haftada 8 puan kaybeden Yenicami, ezeli rakibi Küçük Kaymaklı'yı deplasmanda farklı mağlup ederek kötü gidişi sonlandırırken, lideri takibi sürdürdü

Hakan Ahmet SAÇAR

Stad: ŞhtHüseyin Ruso Stadı

Hakemler:Ali Özer, Mert Ercan Bulut,Ali Karahasan,Hakan Ünal

Küçük Kaymaklı:Raif Denktaş, Osman,Sercan,Ousmane,Evor John, Hüseyin, Yağış (Sena), Paul De Vrıes, Rifat, Celal(Mehmet Ramadan(Muhammed).

Yenicami:Ercan,Yasin,Farouk,Hasan,Hüseyin,Zihni(Ali)Ünal, Ikechukwu Kenneth (Mehmet), Tansel, John Ebuka, Esin (Mehmet)

K-PET Süper Lig'de son 3 haftada 8 puan kaybeden Yenicami, ezeli rakibi Küçük Kaymaklı'yı deplasmanda farklı mağlup ederek kötü gidişi sonlandırırken, lideri takibi sürdürdü. Yeniden mağlubiyetle tanışan Küçük Kaymaklı ise tehlikeli bölgede kaldı.

Maç başlamadan önce, yaşadığımız sel felaketinde hayatını kaybedenler uğruna bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın bütünününde oyunun hakimi olan Yenicami ilk yarıda gol ve pozisyon bulmakta zorlandı. Ancak ikinci yarıda oyun üstünlüğünü skora yansıtarak karşılaşmayı 1-4 kazandı ve üç hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Maçın ilk devresinde her 2 takımın kalecisi Raif ile Ercan forvetlere gol izni vermeyince ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Yenicami, 46. dakikada Zihni ile öne geçti. 0-1, 72. dakikada Yenicami futbolcusu Kenneth farkı 2’ye çıkardı.

83. dakikada Küçük Kaymaklı Evor John, takımını umutlandıran golü attı. 1-2. 84. dakikada Yenicami futbolcusu Hasan’ın da kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesiyle Küçük Kaymaklı daha da umutlandı. Ancak 86. dakikada Ebuka, takımını rahatlatan golü attı. 1-3, 90. dakikada yine saheneye çıkan Ebuka, maçın skorunu belirledi. 1-4

(Foto: Toygan KÜLAHLILAR)