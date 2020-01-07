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Yenicami kalecileri, hataları azamiye indirecekler

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Yenicami kalecileri, hataları azamiye indirecekler

Yenicami takımının ikinci yarı hazırlıkları devam ederken, Acapulco Resort Hotel’deki kampta Yenicami kalecileri belirlenen program dahilinde çalışıyor.

Kaleci antrenörümüz Hakan Dervişoğlu nezaretinde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Ercan Samancıoğlu ve İdris Yekli, ikinci yarıda en iyi şekilde görev yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig’in ilk yarısında Ercan 13 maçta, İdris 2 maçta kaleyi korumuştu. Kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada kalecilerin arzu ve isteklerinin had safhada olduğunu belirtti. Antrenmanlarda neşeli bir ortam olduğunu belirten Dervişoğlu, “Kalecilerimizin arzu ve istekleri had safhadadır. İlk devrede kalemizde gördüğümüz gollerin analizin yaptık. Antrenman programını bu yönde düzenledik.

Kendileri de yapmış oldukları hataları biliyorlar. Hataları azamiye indirmek için çalışıyoruz ki başarılı olabilelim” dedi.

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