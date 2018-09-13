Yenicami ile Cihangir’in hedefinde kupa var

Sekizinci Süper Kupa karşılaşması bu akşam Girne Mete Adanır Stadı’nda Yenicami ile Cihangir arasında oynanacak. Yenicami kupayı dördüncü kez, Cihangir ise ilk kez kazanmak isteyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Kupa karşılaşması yarın akşam Girne Mete Adanır Stadı’nda geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Yenicami ile Kıbrıs Kupası şampiyonu Cihangir arasında oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Yenicami son olarak 2015 yılında Süper Kupa’yı kazanırken, Cihangir tarihinde ilk kez bu kupayı kazanabilmek için mücadele edecek. Dev maçı Serhan Şimşek yönetecek. Serhan Şimşek'in, yardımcılıklarını ise Şakir Azizoğlu ve Hakan Gök yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgay Misk olacak.

2011 yılından itibaren ülkemizde lig ve kupa şampiyonları arasında oynanmaya başlayan Süper Kupa’nın ilkini Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup eden Çetinkaya kazanmıştı. Bugüne kadar oynanan 7 Süper Kupa finalini en çok kazanan takım Yenicami oldu. Yenicami daha önce 4 kez yer aldığı finallerin 3’ünden kupa ile ayrılmayı başardı. Süper Kupa’yı Yenicami’nin ardından en fazla kazanan takım ise 2 kez ile Çetinkaya oldu. Mağusa Türk Gücü ve Türk Ocağı’nın ise birer Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

"KÜÇÜK KÖYÜN, SÜPER HİKAYESİ" YAZILACAK

Cihangir kulübü, kulübün resmi facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Küçük Köyün, Süper Hikayesi'ni" yazacaklarını açıkladı. Facebook sayfasından taraftarlara maça gelme çağrısı yapan yönetim, "Küçük Köyün Büyük Hikayesi'ni yazdıktan sonra sırada Küçük Köyün, Süper Hikayesi'nin yazılması var. Küçük Köyün Büyük Hikayesi'ni inandık başardık. Şimdi sırada Süper Kupa karşılaşmasında rakibimiz Yenicami karşısında Küçük Köyün Süper Hikayesi'nin yazılması var. İnanıyoruz başaracağız." açıklamasını yaptı.

Kupa içi sahadayız

Yenicami kulübü de, kulübün resmi facebook sayfasından yaptığı açıklamada, taraftarlarını maça davet ederken, "Haydi Kartallar Kupa İçi Sahadayız" ifadesini kullandı."

SÜPER KUPA FİNALLERİ

2011: Çetinkaya – Küçük Kaymaklı: 2-1

2012: Çetinkaya – Doğan Türk Birliği: 4-2

2013: Çetinkaya – Yenicami: 0-0 (4-6 Pen)

2014: Yenicami – Lefke: 3-1

2015: Yenicami – Mormenekşe: 1-0

2016: Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü: 2-3

2017: Yenicami – Türk Ocağı: 0-1