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Yenicami için tur kapısı açıldı

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Yenicami, John Ebuka’nın hat – trick yaptığı maçta deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Yenicami’nin diğer golü Hascan’dan geldi

Yenicami için tur kapısı açıldı

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Volkan Çelik, Hüseyin Özaşık

Kaymaklı: Efe ,Taner ,Yusuf (Dk.64 Muhammed) Osita ,Rifat ,Mehmet , Diabone ,Okafor Barkın ,Berkem (Dk.73 Boran) Bahadır (Dk.69 Sena)

Yenicami: Ercan ,Tansel (Dk.67 Farouk) Yasin ,Hascan ,Mehmet Göktaş ,Mehmet Altın (Dk.64 Fırat) Hüseyin ,Hasan ,Abaka Ebuka, Aminu (Dk.87 Hasan Celil)

Goller: Dk.27, 59 ve 63 John Ebuka, Dk.87 Hascan (Yenicami)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilenNicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final mücadeleleri başladı.

Çeyrek final ilk maçında Yenicami,Şht Hüseyin Ruso StadıKüçük Kaymaklı’yı 4-0’lık farklı skorla mağlup ederek yarı finale yükselmekiçin büyük bir avantaj elde etti.

İlk yarısı 1-0 Yenicami üstünlüğünde tamamlanan maçın ikinci devresinde Yenicami üstünlüğünü daha da artırdı. Yenicami’de ikinci devrede 2 gol daha atan John Ebuka hat-trick yaparken, diğer golü Hascan kaydetti.

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