Yenicami için tur kapısı açıldı

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Volkan Çelik, Hüseyin Özaşık
Kaymaklı: Efe ,Taner ,Yusuf (Dk.64 Muhammed) Osita ,Rifat ,Mehmet , Diabone ,Okafor Barkın ,Berkem (Dk.73 Boran) Bahadır (Dk.69 Sena)
Yenicami: Ercan ,Tansel (Dk.67 Farouk) Yasin ,Hascan ,Mehmet Göktaş ,Mehmet Altın (Dk.64 Fırat) Hüseyin ,Hasan ,Abaka Ebuka, Aminu (Dk.87 Hasan Celil)
Goller: Dk.27, 59 ve 63 John Ebuka, Dk.87 Hascan (Yenicami)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilenNicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final mücadeleleri başladı.
Çeyrek final ilk maçında Yenicami,Şht Hüseyin Ruso StadıKüçük Kaymaklı’yı 4-0’lık farklı skorla mağlup ederek yarı finale yükselmekiçin büyük bir avantaj elde etti.
İlk yarısı 1-0 Yenicami üstünlüğünde tamamlanan maçın ikinci devresinde Yenicami üstünlüğünü daha da artırdı. Yenicami’de ikinci devrede 2 gol daha atan John Ebuka hat-trick yaparken, diğer golü Hascan kaydetti.