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Yenicami, hamburgerciye sığındı

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Yenicami, hamburgerciye sığındı
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K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Esentepe ile oynayacağı maçın son antrenmanını yağmur dolayısıyla iptal etmek zorunda kaldı. Göçmenköy Stadı’nda yapılacak olan antrenmanın ilk anlarında başlayan sağanak yağış sonrasında Yenicamililer, tesis içerisindeki Ahmet Evran’ın işletmeciliğini yaptığı United Snack isimli hamburgerciye sığınarak yağmurdan kurtuldular.

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