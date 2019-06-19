Yenicami futbolcularına profesyonel destek

Yenicami'de A takım oyuncuları sezon boyunca beslenme ve fitness yönünde profesyonel olarak destek alacak

Yenicami Ağdelen Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Profesyonelleşme yolunda adımlar atan Yenicami'de A takım oyuncuları sezon boyunca beslenme ve fitness yönünde profesyonel olarak destek alacak.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Yenicami Ağdelen Kulübü Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Selçuk Zekai, şunları söyledi:

"18 Haziran Salı günü Medifit Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Kliniği’nde A takım oyuncularının postür analizleri yapılıp, beslenmeleri hakkında bilgiler alındı.

Uzman Diyetisyen Beslenme ve Genetik Uzmanı Eliz Konat ile personal trainer Mehmet Yıldız ile anlaşma sağlanırken, söz konusu isimlerden sezon boyunca profesyonel destek alınacak. Uzman Diyetisyen Eliz Konat oyunculardan toplanacak verilere yönelik olarak kişisel en iyi ve en uygun beslenme ve fitness programları hazırlanacağını, ilk iş olarak kişisel olarak tanışma ve oyuncuların genel durumlarına bakıldığını belirtti. Konat Yenicami’nin bu denli profesyonel çalışan ilk takım olduğunu, çalışmalar neticesinde oyuncuları yönlendireceklerini ifade etti.

Yenicami Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar oyuncuların analizlerini yakından takip ederken Eliz Konat ve Mehmet Yıldız ile tüm sezon beraber çalışma yönünde anlaşma sağladıklarını açıkladı. Bayraktar işin uzmanları olan Konat ve Yıldız’ın takıma çok ciddi katkısı olacağını düşündüğünü ifade etti."