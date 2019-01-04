Yenicami, Fırat’ın peşinde

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Yenicami, Cihangir’in başarılı kaptanı Fırat Ersalan’ı transfer etmek için harekete geçti.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, dün Yenicami yöneticilerinin, Cihangir yönetimine resmi teklifi ilettiklerini açıkladı. Fırat’ın şampiyonluğa oynayan bir takıma gelme isteği olduğunu açıklayan Sedat Devecioğlu, Yenicami camiasının da Fırat’ı çok istediğini belirtti. Sedat Devecioğlu, Cihangir başkanı Aytaç Karavezirler ile teknik direktör Toygar Davulcu’nun da Fırat’a, şampiyonluğa oynayan bir takıma gitme iznini verdiğini vurguladı.

Toygar Davulcu ise Yenicami’nin Fırat’a transfer teklifini etik olmayan şekilde yaptığı açıklarken, bu transfere Cihangir’in yapacağı transferlere göre şekilleneceğini vurguladı.