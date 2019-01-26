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Yenicami farkını gösterdi

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Yenicami, K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy deplasmanından 7 gollü galibiyet alarak, ikinci tura rahat geçti

Yenicami farkını gösterdi
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STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Yusuf Bakar

GÖÇMENKÖY: Kemal Ağrı, Çağdaş Çevik, Beytullah Arık(Dk.30 Mustafa Kermeoğlu), Rifat Kanıöz, Arda Sözcü(Dk.46 Buğra), Cemal Terkan, Reşit Erişik, Mustafa Ayker, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner(Dk.69 Kadir), Ahmet Burak Kömürcü

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Emin Atabek, Yasin Akçıkel, Hasan Ulukök, Hüseyin Sadıklar, Aminu İbrahim, Ünal Kaya, Tansel Ekingen(Dk.66 Salih Güvensoy), Farouk Dadzie(Dk.60 Hascan), Kenneth Ngwake(Dk.64 Mehmet Çavuş), John Ebuka

GOLLER: Dk.4 ve 39 Tansel, Dk,17 Farouk, Dk.18,25 Ve 52 Kenneth, Dk.78 Aminu(Yenicami), Dk.35 Kemal Uçaner, Dk.87 Mustafa Arnavut(Göçmenköy)

Kıbrıs Kupası’nda ilk tur maçında Yenicami, K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy deplasmanından 7 gollü galibiyet alarak, ikinci tura rahat geçti.

Hafta içerisinde başkan ve yönetim kurulu istifaları yaşamasına rağmen maça konsantre olan Yenicami, ilk devreyi Tansel’in 2, Faoruk’un 1 ve Kenneth’in 2, golleriyle 5-1 önde tamamladı. Bu devrede Göçmenköy’ün tek golü Kemal’dan geldi.

İkinci devrede tempoyu düşüren Yenicami, Kenneth ve yeni transferi Aminu ile goller bulurken, Mustafa Arnavut, Göçmenköy’ün ikinci golü attı ve maç 2-7 sona erdi.

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