Yenicami, Erdoğan' a talip

Niyazi Ergülen Yenicami transferlerine yenilerini katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen Yenicami, Baf Ülkü Yurdu'nun milli kalecisi Erdoğan' a talip oldu. Yenicami, kiralık gerçekleşmesi beklenen transferde Erdoğan' a karşılık Baf'a, Behiç Kum ve Mehmet Göktaş'ı önerdi. Transferin ilerleyen günlerde şekillenmesi bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.