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Yenicami, Erdoğan' a talip

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Yenicami, Erdoğan' a talip
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Niyazi Ergülen Yenicami transferlerine yenilerini katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen Yenicami, Baf Ülkü Yurdu'nun milli kalecisi Erdoğan' a talip oldu. Yenicami, kiralık gerçekleşmesi beklenen transferde Erdoğan' a karşılık Baf'a, Behiç Kum ve Mehmet Göktaş'ı önerdi. Transferin ilerleyen günlerde şekillenmesi bekleniyor.

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