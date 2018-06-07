Yenicami, Erdoğan' a talip

Niyazi Ergülen Yenicami transferlerine yenilerini katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen Yenicami, Baf Ülkü Yurdu'nun milli kalecisi Erdoğan' a talip oldu. Yenicami, kiralık gerçekleşmesi beklenen transferde Erdoğan' a karşılık Baf'a, Behiç Kum ve Mehmet Göktaş'ı önerdi. Transferin ilerleyen günlerde şekillenmesi bekleniyor.