Yenicami'den Küçük ailesine vefa

Yenicami, Girne Halk Evi ile oynadığı dün akşamki maça geçtiğimiz gün vefat eden eski başbakan İrsen Küçük'ün fotoğrafının bulunduğu pankartla çıktı. Kulübün eski başkanlarından merhum Mehmet Ahmet Küçük'ün kardeşi ve kulüp eski başkanlarından Ahmet Mehmet Küçük'ün amcası olan İrsen Küçük'ün vefatından dolayı siyah beyazlılar maça, "Küçük ailesinin başı sağolsun" pankartıyla çıktılar.