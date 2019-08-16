Yenicami'den, Çağdaş vetosu

Yenicami, Çetinkaya'nın Çağdaş Arslan'ın bonservisini alma konusunda sözünü tutmadığı gerekçesi ile transferi durdurduğunu ve futbolcunun Çetinkaya forması giymeyeceğini açıkladı

Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ali Vehid, dün Çağdaş Arslan'ın transferi için anlaşma sağladıkları Çetinkaya Türk Spor Kulübünün için verdiği sözü yerine getirmemesinden dolayı camia olarak büyük rahatsızlık duyduklarını, anlaşmanın gerçekleşmediğini duyurdu. Konu ile ilgili olarak Vehid şu açıklamayı yaptı: "Çetinkaya Türk Spor Kulübü yaklaşık bir aylık süredir oyuncumuz Çağdaş Arslan ile ilgilenirken sonuç olarak oyuncunun bonservisli transferi çerçevesinde Perşembe günü anlaşma sağlamıştık. Çetinkaya Çağdaş'ı Girne'deki kampına dahil ederken kendileri ile Cuma günü oyuncunun bonservisini almaları yönünde de anlaşma sağlamıştık. Ancak Çetinkaya'dan dün herhangi bir kişinin bizimle temas kurmayarak oyuncunun bonservisini almaması, sözünde durmaması camiamızı oldukça rahatsız etmiştir. Gelinen noktada Çetinkaya'nın transferin gerçekleşmiş gibi göstermesi ancak verdiği taahhütü yerine getirmemesi sonrasında anlaşmanın gerçekleşmediğini bildirir, Çağdaş Arslan'ın bundan sonra Çetinkaya forması giymeyeceğini belirtiriz."