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Yenicami'de yüzler gülüyor

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Yenicami'de yüzler gülüyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligi ikinci devresine yenilenen ve genişleyen kadrosu ile hazırlanan Yenicami'de yüzler gülüyor.

Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar ikinci devre öncesinde yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

“Takımımızın devre arası hazırlıkları kamp sonrasında da devam ediyor. Özellikle sakat oyuncularımızın durumunun iyiye gitmesi bizlerin yüzünü güldürmüştür.

Haftada 7 antrenman ve oynayacağımız hazırlık maçı ile son hafta hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yenicami olarak 2. devredeki hedefimiz takım olarak hak ettiğimiz üst sıralara tırmanmak ve kupada da rakiplerimize tek tek üstünlük sağlayıp final oynamak istiyoruz.

Hem camia hem oyuncu topluluğu olarak bunu yapabilecek bir yapımız olduğuna inanıyorum. İnsallah arzulanan Yenicami’yi 2.devrede izlettireceğiz.”

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