Yenicami'de yoğun mesai

Süper Ligin iddialı ekibi Yenicami takımı bu hafta yapacağı çalışmalar ve oynayacağı iki hazırlık maçının ardından önümüzdeki hafta Ankara, Kızılcahamam’da bir haftalık kamp yapacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Doğan Türk Birliği ile Girne Pia Bella Sahası’nda saat 17.30’da oynanacak hazırlık maçının ardından 15 Ağustos Perşembe günü hazırlıklar salon ve saha şeklinde çift antrenman ile devam edecek.

16 Ağustos Cuma gününü boş geçirecek olan Yenicami A takımı, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30’da Merit Alsancak Yeşilova ile Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Pazar gününü boş geçirecek olan Yenicami 19 Ağustos Pazartesi günü bir haftalık sezon öncesi kampı için Ankara’ya gidecek ve Kızılcahamam’da kampa girecek. Kamp süresince 10 antrenman yapılması planlanıyor. Takım 25 Ağustos Pazar günü adaya geri dönerek hazırlıklarına devam edecek.