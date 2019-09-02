Yenicami'de yeniler imzaladı

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün bir süre önce anlaşma sağladığı ve deneyemeye aldığı yabancı futbolcuları bugün resmi imzaları attılar.

Cihangir’den kadroya dahil edilen Fırat Ersalan’ın yanı sıra bir süredir takımla birlikte yer alan ve yeni sezon hazırlıklarında bulunan yabancı futbolcular Ousmane Jallow ile Serge Alain Abaka kendilerini siyah beyazlı takımın oyuncusu yapan imzaları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı. İmza esnasında Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ali Vehid hazır bulundu.

Ayrıca ülkemizde Cihangir forması giyen Yannick Stephane ile anlaşma sağlandı. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yarın resmi imza atması planlanıyor.