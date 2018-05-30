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Yenicami'de yeni başkan Metinser

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Yenicami'nin bu akşam gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa tek aday olan Hüseyin Metinser, üyelerin onayıyla başkanlığa seçilirken, Hüseyin Metinser'i ilk kutlayan kişi ise görevi devreden Kaan Kaner oldu

Yenicami'de yeni başkan Metinser
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Necati KÜLAHLILAR

K- Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami'nin gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa tek aday olan Hüseyin Metinser, üyelerin onayıyla başkanlığa seçildi.

Kulüp lokalinde saat 18.00'de başlayan genel kurulda önce divan kurulu seçildi.Divan kurulu başkanlığını Ödül Muhtaroğlu yaparken, yardımcılıklarını Okay Perçinci ve Ahmet Zekayi yaptı. Divan başkanlığının oluşumundan sonra bir dakikalık saygı duruşu yapılarak faaliyet raporunun okunmasına geçilirken, rapor onaylandı. Ardından görevi devreden başkan Kaan Kaner söz alarak üç yılda iki kez A takımın şampiyon olduğunu belirtip, bu başarıda yanında olan herkese teşekkür etti. Kaan Kaner, başkanlığı bırakmasına rağmen Yenicami'ye her zaman yardımlarının süreceğini ve bundan sonra kulübe Metehan'da tahsis edilen arazi ile ilgileneceğini söyledi.

Faaliyet raporunun ardından mali rapor Mehmet Saydam tarafından okundu. Yenicami'nin bütçesinde sezon boyunca toplam 2,190,000TL'lik bir harcama yapıldığı açıklandı. Mehmet Saydam sponsorluk gelirleri ve başka kaynaklardan gelen gelirlerle denk bir bütçe ile sezonu tamamladıklarını sözlerine ekledi. Mali rapor onaylandıktan sonra tek başkan adayı olan Hüseyin Metinser, oy birliği ile seçildi. Hüseyin Metinser'i ilk kutlayıp, tebrik eden ve başarılar dileyen kişi ise Kaan Kaner oldu.

Hüseyin Metinser başkanlığındaki Yenicami'nin yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: "Abdullah Sultanoğlu, Ali Vehid, Arınç Perçinci, Asya Vahip, Bülent Avcan, Bolkan Bardak, Cem Baki, Enver Kahveciler, Ercan İbrahimoğlu, Erdaş Erbilen, Evrim Hınçal, Gökhan Necipoğlu, Halil Onalt, Levent Özerdağ, Metin İleri, Murat Karakuş, Ömer Gedik, Raşit Özgür, Rüstem Önkal, Safiye Özaltıner, Salahi Çağman, Selçuk Zekai, Şenol Karayel, Serhan Gönelli"

Denetleme Kurulu: "Ahmet Zekai, Okay Perçinci, Ödül Muhtaroğlu"

Disiplin Kurulu:"Ersoy Bullici, Hüseyin Harmancı, Günay Caymaz, Ersin Sonuç"

Kulüp Murakıbı: Göksel Saydam

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