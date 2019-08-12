Yenicami'de yabancılarda kritik gün Çarşamba

Yabancı uyruklu futbolcu konusunda bir süredir takımla birlikte çalışan oyuncularla büyük oranda anlaşacaklarını söyleyen Vehid, oyuncularla anlaşmanın yüksek ihtimalle Çarşamba günü resmiyet kazanacağını ifade etti

Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kulüp başkanı Ali Vehid, A takımın hazırlıkları ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Vehid, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde takımın hazırlık sürecinden yönetim olarak memnun olduklarını belirtti.

Yabancı uyruklu futbolcu konusunda bir süredir takımla birlikte çalışan oyuncularla büyük oranda anlaşacaklarını söyleyen Vehid, oyuncularla anlaşmanın yüksek ihtimalle Çarşamba günü resmiyet kazanacağını ifade etti.

Teknik heyet ve takımın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Vehid, yerli transferi kapattıklarını söyledi. Kiralık listesinde yer alan oyunculara taliplerin olduğunu, söz konusu oyuncular ile ilgili görüşmelerin olduğunu aktaran Vehid, ilgilenen kulüplerin kesin yanıtlarını beklediklerini belirtti.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da genç oyunculardan camianın ve kendisinin beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Vehid, amaçlarının ülke sporuna genç isimler yetiştirmek ve kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Süper Lig’in son gol kralı oyuncuları John Ebuka Okoye ile iki kulübün ciddi şekilde ilgilendiğini, kendileri ile kulüplerin temasa geçtiğini belirten Başkan Ali Vehid, söz konusu kulüplerden bir tanesi ile büyük oranda anlaşma sağladıklarını ifade etti. Vehid, transferin Çarşamba günü bitme olasılığı olduğunu sözlerine ekledi."