Yenicami'de Vehid ve ekibi görevde

Yenicami'de olağan üstü genel kurul gerçekleştirilirken, tek başkan adayı olan ve “Sevdamız Yenicami sloganıyla yola çıkan Ali Vehid, Yenicami'nin yeni başkanı oldu. Ali Vehid'in yönetiminde 23 kişi görev yapacak

Soydan SAKALLI K-PET Süper Lig lideri Yenicami'de Hüseyin Metinser başkanlığındaki yönetim kurulunun istifası sonrasında olağan üstü genel kurul dün akşam gerçekleştirildi. Genel kurulda Divan başkanlığına Ödül Muhtaroğlu, Ahmet Zekai ve Özmen Birinci getirildi. Genel kurulda gündem maddelerinin sırayla yerine getirilmesinden sonra görevden ayrılan başkan Hüseyin Metinser'in sunduğu faaliyet raporu oy birliği ile aklandı. Genel kurula tek başkan adayı olarak giren ve “Sevdamız Yenicami sloganıyla yola çıkan Ali Vehid, genel kurula katılan 40 üyenin onayıyla Yenicami'nin yeni başkanı oldu. Ali Vehid'in yönetiminde 23 kişi görev yapacak. Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulunda Salahi Çağman, Bülent Avcan, Ercan İbrahimoğlu, Engin Avkıran, Halil Onalt, Selçuk Zekai, Erdaş Erbilen, Evrim Hınçal, Ahmet Şeytan, Serhan Gönelli, Levent Özerdağ, Abdullah Sultanoğlu, Ömer Gedik, Murat Karakuş, Bolkan Bardak, Arınç Perçinci, Safiye Özaltıner, Çağakan Kabataş, Barış Erkmen, Erdi