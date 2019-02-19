banner255
Yenicami'de Vehid dönemi
Yenicami'de Vehid dönemi
97 0
Titanic 2 için tarih verildi
Titanic 2 için tarih verildi
12 0
 
9 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
10 0
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
97 0
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
12 0
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
28 0
banner82

Yenicami'de Vehid ve ekibi görevde

banner27

Yenicami'de olağan üstü genel kurul gerçekleştirilirken, tek başkan adayı olan ve “Sevdamız Yenicami sloganıyla yola çıkan Ali Vehid, Yenicami'nin yeni başkanı oldu. Ali Vehid'in yönetiminde 23 kişi görev yapacak

Yenicami'de Vehid ve ekibi görevde
banner215

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig lideri Yenicami'de Hüseyin Metinser başkanlığındaki yönetim kurulunun istifası sonrasında olağan üstü genel kurul dün akşam gerçekleştirildi.

Genel kurulda Divan başkanlığına Ödül Muhtaroğlu, Ahmet Zekai ve Özmen Birinci getirildi. Genel kurulda gündem maddelerinin sırayla yerine getirilmesinden sonra görevden ayrılan başkan Hüseyin Metinser'in sunduğu faaliyet raporu oy birliği ile aklandı.

Genel kurula tek başkan adayı olarak giren ve “Sevdamız Yenicami sloganıyla yola çıkan Ali Vehid, genel kurula katılan 40 üyenin onayıyla Yenicami'nin yeni başkanı oldu. Ali Vehid'in yönetiminde 23 kişi görev yapacak.

Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulunda Salahi Çağman, Bülent Avcan, Ercan İbrahimoğlu,  Engin Avkıran, Halil Onalt, Selçuk Zekai, Erdaş Erbilen, Evrim Hınçal, Ahmet Şeytan, Serhan Gönelli, Levent Özerdağ, Abdullah Sultanoğlu, Ömer Gedik, Murat Karakuş, Bolkan Bardak, Arınç Perçinci, Safiye Özaltıner, Çağakan Kabataş, Barış Erkmen, Erdi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.