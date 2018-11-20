Yenicami de puan kaybeder

K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü, deplasmanda kazanarak lider ile olan puan farkını 3’e indirirken, Yenicami ile oynayacağı maç öncesinde büyük moral kazandı
Türk Ocağı ile Cihangir’in istikrarının devam ettiği ligde Küçük Kaymaklı ve Merit Alsancak Yeşilova da üst üste ikinci galibiyetlerini aldılar
Gençlik Gücü, Girne Halk Evi, Esentepe, Gönyeli ve Lefke’nin düşüşü devam ediyor. Sonuncu Gençler Birliği ise nagalip kalmaya devam etti
K-Pet Süper Lig Gol Krallığı yarışında Akande, Joseph, Ebuka ve Özgür, 8’er golle önde giderken, Ertaç ve Okoli 7’şer golle onları takip ediyor
Haftanın Takımı: Türk Ocağı
İstikrarlı çıkışını sürdüren Türk Ocağı, zorlu Binatlı deplasmanından iyi futbol ve 3 farklı galibiyetle dönerek, üst sıraları zorlamaya devam etti
Haftanın Yıldızı: Batuhan (Çetinkaya)
Çetinkaya’nın genç stoperi Batuhan, Gönyeli’nin yıldızı John Okoli’ye 90 dakika boyunca top göstermeyerek, takımının 3 puan almasını sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Şenol Cambulat (Merit Alsancak Yeşilova)
Şenol Cambulat 2 kez geriye düştükleri Gençler Birliği deplasmanında yaptığı Burak ve Makoun hamleleriyle Merit Alsancak Yeşilova’nın maçı kazanmasını sağladı
Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay (Gençlik Gücü – Cihangir)
Mustafa Öztugay gol düellosuna sahne olan Gençlik Gücü – Cihangir maçında başarılı yönetimi ile takdir toplarken, verdiği 2 penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Erdoğan (BÜY)
Erdoğ (MTG)
Ahmet Coşkun (TOL)
Uche (Cihangir)
Haftanın On Biri
Raif (KK)
Erol (Cihangir)
Çağdaş (Çetinkaya)
Serkan (Çetinkaya)
Ousmane (KK)
Mehmet Erol (MTG)
Sercan (DTB)
Burak (Yeşilova)
Fırat (Cihangir)
Asare (KK)
Akande (TOL)
K-Pet Süper Lig’de 9. haftanın sonuçları
Binatlı – Türk Ocağı 0 – 3
Yenicami – Baf Ülkü Yurdu 1 – 1
Esentepe – Küçük Kaymaklı 0 – 1
Girne Halk Evi – MTG 0 – 2
Gençlik Gücü – Cihangir 2 – 3
Gönyeli – Çetinkaya 0 – 1
Doğan Türk Birliği – Lefke 2 – 1
G. Birliği - Merit A. Yeşilova 2 – 3
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
9
|
8
|
1
|
0
|
25
|
7
|
18
|
25
|
2.
|
9
|
7
|
1
|
1
|
24
|
12
|
12
|
22
|
3.
|
9
|
5
|
3
|
1
|
22
|
10
|
12
|
18
|
4.
|
9
|
5
|
2
|
2
|
18
|
15
|
3
|
17
|
5.
|
9
|
5
|
1
|
3
|
22
|
11
|
11
|
16
|
6.
|
9
|
5
|
0
|
4
|
21
|
14
|
7
|
15
|
7.
|
9
|
4
|
1
|
4
|
17
|
16
|
1
|
13
|
8.
|
9
|
3
|
3
|
3
|
8
|
13
|
-5
|
12
|
9.
|
9
|
3
|
2
|
4
|
15
|
18
|
-3
|
11
|
10.
|
9
|
2
|
5
|
2
|
9
|
16
|
-7
|
11
|
11.
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
17
|
-6
|
10
|
12.
|
9
|
2
|
3
|
4
|
19
|
22
|
-3
|
9
|
13.
|
9
|
2
|
3
|
4
|
15
|
20
|
-5
|
9
|
14.
|
9
|
2
|
0
|
7
|
13
|
20
|
-7
|
6
|
15.
|
9
|
1
|
1
|
7
|
7
|
21
|
-14
|
4
|
16.
|
9
|
0
|
3
|
6
|
9
|
23
|
-14
|
3
K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı şöyle:
23 Kasım Cuma, Saat 18:00
MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı
24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü
Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği
Merit A. Yeşilova – Esentepe
25 Kasım Pazar, Saat 14:00
Türk Ocağı – Gönyeli
Çetinkaya – Gençler Birliği
Cihangir – Girne Halk Evi
Lefke – Binatlı