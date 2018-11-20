Yenicami de puan kaybeder

K-Pet Süper Lig’de 9. Hafta maçları sonunda namağlup lider Yenicami ilk kez puan kaybı yaptı. Baf Ülkü Yurdu üstelik de deplasmanda, lidere puan kaybı yaptıran ilk takım oldu

K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü, deplasmanda kazanarak lider ile olan puan farkını 3’e indirirken, Yenicami ile oynayacağı maç öncesinde büyük moral kazandı

Türk Ocağı ile Cihangir’in istikrarının devam ettiği ligde Küçük Kaymaklı ve Merit Alsancak Yeşilova da üst üste ikinci galibiyetlerini aldılar

Gençlik Gücü, Girne Halk Evi, Esentepe, Gönyeli ve Lefke’nin düşüşü devam ediyor. Sonuncu Gençler Birliği ise nagalip kalmaya devam etti

K-Pet Süper Lig Gol Krallığı yarışında Akande, Joseph, Ebuka ve Özgür, 8’er golle önde giderken, Ertaç ve Okoli 7’şer golle onları takip ediyor

Haftanın Takımı: Türk Ocağı

İstikrarlı çıkışını sürdüren Türk Ocağı, zorlu Binatlı deplasmanından iyi futbol ve 3 farklı galibiyetle dönerek, üst sıraları zorlamaya devam etti

Haftanın Yıldızı: Batuhan (Çetinkaya)

Çetinkaya’nın genç stoperi Batuhan, Gönyeli’nin yıldızı John Okoli’ye 90 dakika boyunca top göstermeyerek, takımının 3 puan almasını sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Şenol Cambulat (Merit Alsancak Yeşilova)

Şenol Cambulat 2 kez geriye düştükleri Gençler Birliği deplasmanında yaptığı Burak ve Makoun hamleleriyle Merit Alsancak Yeşilova’nın maçı kazanmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay (Gençlik Gücü – Cihangir)

Mustafa Öztugay gol düellosuna sahne olan Gençlik Gücü – Cihangir maçında başarılı yönetimi ile takdir toplarken, verdiği 2 penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Erdoğan (BÜY)

Erdoğ (MTG)

Ahmet Coşkun (TOL)

Uche (Cihangir)

Haftanın On Biri

Raif (KK)

Erol (Cihangir)

Çağdaş (Çetinkaya)

Serkan (Çetinkaya)

Ousmane (KK)

Mehmet Erol (MTG)

Sercan (DTB)

Burak (Yeşilova)

Fırat (Cihangir)

Asare (KK)

Akande (TOL)

K-Pet Süper Lig’de 9. haftanın sonuçları

Binatlı – Türk Ocağı 0 – 3

Yenicami – Baf Ülkü Yurdu 1 – 1

Esentepe – Küçük Kaymaklı 0 – 1

Girne Halk Evi – MTG 0 – 2

Gençlik Gücü – Cihangir 2 – 3

Gönyeli – Çetinkaya 0 – 1

Doğan Türk Birliği – Lefke 2 – 1

G. Birliği - Merit A. Yeşilova 2 – 3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın programı şöyle:

23 Kasım Cuma, Saat 18:00

MTG – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı

24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği

Merit A. Yeşilova – Esentepe

25 Kasım Pazar, Saat 14:00

Türk Ocağı – Gönyeli

Çetinkaya – Gençler Birliği

Cihangir – Girne Halk Evi

Lefke – Binatlı