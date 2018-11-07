Yenicami çok farklı

K-PET Süper Lig 7. hafta maçında kayıpsız lider Yenicami, Lefke’yi oldukça farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mağusa Türk Gücü ise lideri takibe devam etti

K-PET Süper Lig 7. hafta maçında kayıpsız lider Yenicami, Lefke’yi oldukça farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mağusa Türk Gücü ise lideri takibe devam etti

Doğan Türk Birliği’nin istikrarlı çıkışının sürdüğü ligde, Merit Alsancak Yeşilova, Girne Halk Evi ve Esentepe’nin düşüşü de devam ediyor. Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği ise henüz galibiyetle tanışmadı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 8 golle öne geçerken, Ertaç, Okoli ve Joseph, 7’şer golle onu takip ediyor

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, önemli yıldızlarından yoksun çıktığı zorlu Esentepe deplasmanından 3 puan çıkarmayı başararak, lideri takibe devam etti

Haftanın Futbolcusu: Kenneth (Yenicami)

Yenicami hücum gücünün etkili ismi Kenneth, Lefke karşısında ilk 2 gole imza atarak rakibin direncinin kırılmasını sağlarken, farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği’nin teknik direktörü Caner Oshan takımını iyi toparlarken, Girne Halk Evi ile oynanan Girne derbisine de takımını iyi hazırlayarak galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Gönyeli – Küçük Kaymaklı)

Osman Özpaşa, Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçı yardımcıları ile birlikte başarı ile yönetti. Osman Özpaşa’nın verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Ahmet Sönmez (DTB)

Burak (Binatlı)

Joseph (BÜY)

Haftanın On Biri

Salih (Binatlı)

Yasin (MTG)

Hasan (YAK)

Ayhan (Binatlı)

Abbas (Çetinkaya)

Mehmet Gürlü (MTG)

Mehmet Erol (MTG)

Tansel (YAK)

İbrahim (DTB)

Ebuka (YAK)

Offor (Binatlı)

K-PET Liglerinde 7. haftada alınan sonuçlar şöyle:

K-PET SÜPER LİG

TOL - Çetinkaya, 1-1

Gönyeli - Küçük Kaymaklı, 1-1

Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, 2-0

YAK - Lefke, 5-0

Esentepe - MTG, 0-1

GG - BÜY, 2-2

Gençler Birliği - Cihangir, 2-2

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, 1-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig 8. hafta programı şöyle:

10 Kasım Cumartesi

Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü

Çetinkaya – Binatlı

Cihangir – Esentepe

Lefke – Türk Ocağı

11 Kasım Pazar

K.Kaymaklı – Gençler Birliği

Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi

M. A. Yeşilova – Gönyeli

12 Kasım Pazartesi

Doğan T. Birliği – Yenicami