Yenicami çok farklı

K-PET Süper Lig 7. hafta maçında kayıpsız lider Yenicami, Lefke’yi oldukça farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mağusa Türk Gücü ise lideri takibe devam etti
Doğan Türk Birliği’nin istikrarlı çıkışının sürdüğü ligde, Merit Alsancak Yeşilova, Girne Halk Evi ve Esentepe’nin düşüşü de devam ediyor. Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği ise henüz galibiyetle tanışmadı
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 8 golle öne geçerken, Ertaç, Okoli ve Joseph, 7’şer golle onu takip ediyor
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Mağusa Türk Gücü, önemli yıldızlarından yoksun çıktığı zorlu Esentepe deplasmanından 3 puan çıkarmayı başararak, lideri takibe devam etti
Haftanın Futbolcusu: Kenneth (Yenicami)
Yenicami hücum gücünün etkili ismi Kenneth, Lefke karşısında ilk 2 gole imza atarak rakibin direncinin kırılmasını sağlarken, farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)
Doğan Türk Birliği’nin teknik direktörü Caner Oshan takımını iyi toparlarken, Girne Halk Evi ile oynanan Girne derbisine de takımını iyi hazırlayarak galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Gönyeli – Küçük Kaymaklı)
Osman Özpaşa, Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçı yardımcıları ile birlikte başarı ile yönetti. Osman Özpaşa’nın verdiği penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Kemal (Gönyeli)
Ahmet Sönmez (DTB)
Burak (Binatlı)
Joseph (BÜY)
Haftanın On Biri
Salih (Binatlı)
Yasin (MTG)
Hasan (YAK)
Ayhan (Binatlı)
Abbas (Çetinkaya)
Mehmet Gürlü (MTG)
Mehmet Erol (MTG)
Tansel (YAK)
İbrahim (DTB)
Ebuka (YAK)
Offor (Binatlı)
K-PET Liglerinde 7. haftada alınan sonuçlar şöyle:
K-PET SÜPER LİG
TOL - Çetinkaya, 1-1
Gönyeli - Küçük Kaymaklı, 1-1
Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, 2-0
YAK - Lefke, 5-0
Esentepe - MTG, 0-1
GG - BÜY, 2-2
Gençler Birliği - Cihangir, 2-2
Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, 1-3
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
7
|
7
|
0
|
0
|
23
|
6
|
17
|
21
|
2.
|
7
|
5
|
1
|
1
|
18
|
9
|
9
|
16
|
3.
|
7
|
4
|
2
|
1
|
16
|
9
|
7
|
14
|
4.
|
7
|
4
|
1
|
2
|
16
|
11
|
5
|
13
|
5.
|
7
|
4
|
0
|
3
|
19
|
12
|
7
|
12
|
6.
|
7
|
3
|
2
|
2
|
13
|
12
|
1
|
11
|
7.
|
7
|
3
|
1
|
3
|
17
|
11
|
6
|
10
|
8.
|
7
|
2
|
3
|
2
|
14
|
15
|
-1
|
9
|
9.
|
7
|
2
|
3
|
2
|
14
|
16
|
-2
|
9
|
10.
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7
|
10
|
-3
|
9
|
11.
|
7
|
2
|
1
|
4
|
8
|
14
|
-6
|
7
|
12.
|
7
|
2
|
0
|
5
|
13
|
13
|
0
|
6
|
13.
|
7
|
1
|
2
|
4
|
8
|
15
|
-7
|
5
|
14.
|
7
|
0
|
5
|
2
|
7
|
16
|
-9
|
5
|
15.
|
7
|
1
|
1
|
5
|
6
|
18
|
-12
|
4
|
16.
|
7
|
0
|
3
|
4
|
7
|
19
|
-12
|
3
K-PET Süper Lig 8. hafta programı şöyle:
10 Kasım Cumartesi
Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü
Çetinkaya – Binatlı
Cihangir – Esentepe
Lefke – Türk Ocağı
11 Kasım Pazar
K.Kaymaklı – Gençler Birliği
Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi
M. A. Yeşilova – Gönyeli
12 Kasım Pazartesi
Doğan T. Birliği – Yenicami