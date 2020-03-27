Yenicami çocuklarının kulüp sevgisi

Yenicami Akademi’de eğitim gören sporcular, ev aktivitelerine başlarlarken, kulüplerine olan sevgilerini göstermek için el işleri yaptılar

Yenicami Akademi’de eğitim, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle durmuştu.

Online eğitimle sporcularını eğitmeye devam eden Yenicami Akademi’de, evde vakit geçirmek için çeşitli aktiviteler de organize edilip, Yenicami Akademi’nin facebook sayfasından yayınlanıyor.

Yenicami Akademi’den ev aktiviteleri ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Ev aktivitelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Çocuklarımızın fiziksel çalışmaları ve teorik futbol eğitimlerinin yanı sıra, aileleri ile birlikte paylaşım içerisinde yapabilecekleri keyifli aktiviteler ile günlerini daha dolu geçirmelerini istiyoruz.

Çocuklarımızın kulübümüze olan sevgilerini göstermek için el işleri yaptılar. Futbol sadece futbol değildir, eğitim her şeyden daha önemlidir. Çalışmalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.”