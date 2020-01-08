Yenicami beslenme uzmanından tavsiyeler alıyor

Beslenme uzmanı, Uzman Diyetisyen Eliz Konat, Yenicami’nin Acapulco Resort Hotel kampı süresince oyunculara beslenmeleri ile ilgili önerilerde bulundu

Yenicami takımının ikinci yarı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Girne kampında sona doğru gelindi.

Cumartesi gününden bu yana AcapulcoResortHotel’de ligin ikinci yarısına hazırlanan takımın Mesarya Spor Kulübü ile 7 Ocak Çarşamba günü oynaması planlanan hazırlık maçı iptal oldu. Takımın beslenme uzmanı, Uzman Diyetisyen Eliz Konat kamp süresince oyunculara beslenmeleri ile ilgili önerilerde bulurken, ayrıca düzenlenen söyleşi ile oyuncuları bilgilendirerek soruları yanıtladı.

Bu arada iç yan bağlarından sakatlıkları bulunan ve takımla birlikte kampta yer alan Fırat Ersalan ile Hasan Celil Evren’in durumları iyiye doğru gidiyor. Oyuncular iki hafta sonra takımla birlikte yüzde yüz olarak çalışmalara katılabilecekler. Takım bugün sabah yapacağı antrenmanın ardından Girne kampını tamamlayacak.

10 Ocak Cuma gününü izinli geçirecek olan takım, 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Mağusa’daYonpaş Dumlupınar ile hazırlık maçı oynayacak.