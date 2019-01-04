Yenicami, Aminu’yu deniyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Yenicami, sezonun ikinci devresinin hazırlıklarına başlarken, yabancı futbolcu denemeye aldı.

Yenicami oyuncusu Farouk’un tavsiyesi ile Ganalı orta saha futbolcusu İbrahim Aminu Muhammed, Yenicami’nin dün Atatürk Stadı’nda yaptığı antrenmana katıldı. Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ise Ebuka ile Kenneth’in takımda kalacağını açıkladı. Yenicami’de Oladele de kadroda bulunurken, Aminu’nun transferi ile ilgili karar ilerleyen süreçte verilecek.