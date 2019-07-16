Yenicami Akademi’ye genç teknik adamlar

Futbolumuzun en önemli futbol okullarından olan Yenicami Akademi’de yaşanan görev değişimlerinden sonra teknik ekibe yeni antrenörler katıldı.

Hasan Özkan’ın direktörlüğünü yaptığı Yenicami Akademi’de genç teknik adamlar, Emir Ahmet, Hasan Behlül ve Kadri Şener görev alarak minik futbolcuları eğitmeye başladılar.

Bundan böyle Yenicami Akademi’de öğrencilere daha iyi eğitim vermek için her gruptan 1 antrenör ve 1 asistan sorumlu olacak.

Yenicami Akademi öğrencileri geçtiğimiz günlerde Yenicami A Takımının sezon açılış törenine katılarak gövde gösterisi yapmışlardı.