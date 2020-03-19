Yenicami Akademiden örnek girişim

Yenicami Akademi teknik adam ve sporcuları, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı önlemler kapsamında toplum olarak birlikte hareket etmek, farkındalık yaratmak ve sorumlulukların farkına varmak adına alınması gereken tedbirleri hazırlanan videoda paylaştı.

Yenicami Akademi çalıştırıcıları ve oyuncuları evlerinden çektikleri videolarda verdikleri mesajlarda evde kalmanın önemine vurgu yaptılar.

Videoda sağlıklı kalabilme adına ellerin en az 20 saniye sabunlu suyla yıkamak gerektiği de vatandaşlara hatırlatıldı.