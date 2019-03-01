Yenicami Akademiden önemli açılım

Yenicami Akademi, önemli bir yurt dışı açılımına imza atıp İzmir Altınordu kulübünün “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir “Felsefe Kardeşliği” çatısı içerisine girdi. Yenicami Akademi'yi, İzmir'de Salih Işık temsil ediyor

Yenicami Akademi, yurt dışındaki başarılarına bir yenisini daha eklerken, önemli bir yurt dışı açılımına imza atıp Türkiye'nin ve Dünyanın önemli futbol alt yapılarından birine sahip olan İzmir Altınordu kulübünün “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir “Felsefe Kardeşliği” çatısı içerisine girdi.

Yenicami Akademi antrenörlerinden Salih Işık'ın İzmir'de katıldığı organizasyonla ilgili olarak Yenicami basın sözcüsü Selçuk Zekai'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Altınordu, evrensel fair-play doğrultusunda futbolun itibarını yükseltmeyi hedefleyen ve “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir “Felsefe Kardeşliği” çatısı kurdu. Kulüplerin yapılarının incelenmesi ve seçimi için aylar önce bir komite oluşturan, Eylül ayında başlattığı çalışmaları tamamlayan Altınordu, Türkiye genelinde şimdilik 71 kulübü “Felsefe kardeşliği” çatısı altında topladı.

Toplam 200 kulübün bir araya geleceği oluşumun ana sloganını “Geleceğimiz çocuklarımız” olarak belirleyen Altınordu, çocuk sevgisi, saygı, ahlak, fair-play ve süreç odaklılığı ön plana çıkardığı manifestoda futbolun saygınlığına vurgu yaptı. Bu ilkeleri benimseyen kulüplerin önemli bölümü, hafta sonunda Altınordu’nun Felsefe Kardeşliği Turnuvası’nda ilk kez bir araya geliyor. Altınordu’nun düzenlediği proje içerisinde Yenicami Akademi de yer alacak ve her yaş grubunda turnuvalar düzenlenecek. Altınordu kulüp başkanı Mehmet Özkan’a, başkanımız ve kulübümüz adına teşekkür ederiz."