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Yenicami Akademide online çalışma günü

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Yenicami Akademide bugün Whatsapp grubu üzerinden yaş kategorilerine göre çalışma programları gönderilerek online çalışma başlatılacak

Yenicami Akademide online çalışma günü

Yenicami Akademi bünyesinde bugün Whatsapp grubu üzerinden çalışma programları gönderilerek online çalışma başlatılacak.

Konu ile ilgili olarak Yenicami Akademiden yapılan açıklama şöyle:

“Yenicami Akademi olarak daha önce de yaptığımız öneri olan “Evde kal, güvende kal” çalışmasından sonra çocuklarımızın hem zihinsel, hem de fiziksel becerilerini geliştirmek için çalışmalarımızı tamamlayıp, online eğitim verecek duruma geldiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu zor günlerde çocuklarımızın evde keyifli zaman geçirebilmesi ve aileleri ile paylaşım içinde öğrenecekleri her yaşa uygun çalışmalar yaptık.

Bu çalışmalar doğrultusunda akademideki her hocamız kendi yaş kategorilerine Whatsapp grubu oluşturacak. Pazartesiden itibaren hayata geçecek olan uygulama ile haftada en az iki kez ailelerimize ev çalışmaları ve eğitsel videolar gönderilecek.”

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