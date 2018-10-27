Yenicami Akademi, Kuşadası’nda

Futbolumuzun en önemli alt yapı okullarından Yenicami Akademi, yine Türkiye’de turnuvaya katılıyor. Türkiye’de katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Yenicami Akademi’nin bu kez 2011 doğumlular grubu, dün Kuşadası'nda düzenlenecek olan Altay Futbol Okulları Turnuvası'na katılmak için İzmir’e gitti. Bugün ve yarın maçlar oynayacak olan Yenicami Akademi, turnuvada Salih Işık yönetiminde mücadele edecek.