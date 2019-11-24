Yenicami Akademi'de şok ayrılık

Yenicami yönetimi tarafından, Yenicami Akademi'deki görevindenalınan Hasan Özkan,"Hiçbir hatam yanlışım olmadığı halde, tamamen bireysel çıkarlar uğruna hak etmediğim şekilde görevimden alındım." ifadeleriyle görevden alınmasına tepki gösterdi

Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami yönetimi, Yenicami Akademi'ye yönelik olarak şok bir ayrılık kararı alırken, koordinatör ve antrenör olarak Yenicami Akademi'de görev yapan Hasan Özkan ile yolları ayırdı.

Hasan Özkan görevinden alınmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bilmenizi isterim ki 4 sene canımla kanımla emek verdiğim Yenicami Akademideki görevimden alındım.

Benim tam da çocuklarımıza öğretmeye çalıştığım ilk önce topluma düzgün karakterli bireyler ve disiplinli sporcular yetiştirmek oldu. Yenicami'de çocuklarımızla çok güzel başarılar sağladık. Çok iyi aile ilişkileri kurduk. Hepimiz bir aile olduk.

Severek zevk alarak bunları hep beraber kazandık. Fakat hiçbir hatam yanlışım olmadığı halde, tamamen bireysel çıkarlar uğruna hak etmediğim şekilde görevimden alındım.

Bunu kesinlikle tüm Yenicamiyönetimi ve Akademisine mal edemem. Birkaç kişinin yapabilme gücü olduğuna inanarak verilen bir karardı. Klasik olarak Kıbrıs'ta torpille yapılan kişisel tercihten dolayı verilen karardır. Ben işimi severek yaptım.

Yeri geldi çocuğumu, eşimi eve geldiğimde uyur buldum. Onlarla vakit geçiremedim. Ama onlar benim hep yanımda oldu. Çünkü yaptığım işi en düzgün karakterli bir şekilde yapmaya çalıştım. Bu tutumum, eşime, çocuğuma, dostlarımada bu şekildedir. Ailem de bu şekilde olduğum için bana her zaman destek ve yanımda oldular.

Yenicami'deki görevimden alındıktan sonra ne mutlu ki telefonu hiç durmadı. Sayısız telefon ve destek mesajları aldım. Çok mutlu ve gururluyum. Yine çok guruluyum ki ülkemizin birçok güzide kulübü beni arayarak aralarında görmek istediğini iletti. Dürüstlüğün, insanlığın ve düzgün karakterli olmanın yolundan asla sapmayacağım. Aileme, arkadaşlarıma, yetiştirdiğim çocuklarımın ailelerine, minik ama yürekleri büyük öğrencilerime ve tüm Yenicami ailesine hakkımı helal ediyorum.

Severek yaptığım altyapı hocalığını gelen teklifleri değerlendirerek başka bir kulüpte devam edeceğim. Alnım açık geldiğim görevimden, anlım açık bir şekilde ayrılıyorum. Sevgiyle ve saygı ile kalın."