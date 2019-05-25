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Yenicami Akademi'de rota Soydan

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Futbolumuzun başarılı sol ayaklarından İsmail Soydan, 2018 - 2019 sezonunu Yalova'da tamamladıktan sonra futbolu bırakma kararı alırken, Yenicami Akademi koordinatörlüğüne getirilme teklifi aldı

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Yenicami Akademi'de rota Soydan
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Necati KÜLAHLILAR

Yenicami A Takımı teknik heyetindeki değişiklik sonrasında Yenicami Akademi'de teknik heyet değişikliği olacak.

Futbolumuzun başarılı sol ayaklarından İsmail Soydan, 2018 - 2019 sezonunu Yalova'da tamamladıktan sonra futbolu bırakma kararı alırken, Yenicami Akademi koordinatörlüğüne getirilme teklifi aldı.

Yenicami Akademi koordinatörü Erdoğan Emiroğluları'nın, Sedat Devecioğlu ile birlikte Yonpaş Dumlupınar teknik heyetine katılmasından dolayı İsmail Soydan'ın, Yenicami Akademi koordinatörü olması bekleniyor.

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