Yenicami Akademi, başarılarına yenisini ekledi

Futbolumuzun en önemli alt yapı okullarından Yenicami Akademi, yine Türkiye’de turnuvaya katılırken, Türkiye’de katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Yenicami Akademi’nin 2011 doğumlular grubu, Kuşadası'nda düzenlenen Altay Futbol Okulları 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda başarılı oldu. Turnuvada antrenörleri Salih Işık yönetiminde mücadele eden Yenicami Akademi, turnuvayı 3. olarak tamamladı.