Yenicami, Acapulco’da bileniyor

Yenicami’nin Acapulco Resort Hotel’deki kampı sürerken, teknik sorumlu Özgü Bayraktar, maçları tek tek kazanma arzusunda olduklarını, kupada da önlerine çıkacak her rakibi geçerek final oynamak istediklerini açıkladı

Yenicami takımı ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde devre arası kampını Cumartesi gününden bu yana Acapulco Resort Hotel’de sürdürüyor.

Perşembe gününe kadar günde çift antrenman ile hazırlanan takımSalı günü Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak. Yabancı oyunculardan kadroya yeniden dahil edilen John Ebuka Okoye ve Aminu Muhammet çalışmalarda yer alırken, izinli olan Serge Abaka dışında takımda eksik bulunmuyor.

Ayrıca bonservisi kulüpte bulunan ve geçmiş sezonlarda başka takımlarda kiralık olarak forma giymiş Mahmut Amasyalı da takıma katıldı.

Kamp ile ilgili görüşlerini aktaran teknik sorumlu Özgü Bayraktar, ilk devrede yapılan hatalar yapmadan, daha fazla doğruları yaparak hak ettikleri yere tırmanmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bayraktar, “Moral ve motivasyonumuz yerindedir. İkinci devrede hak ettiğimiz yere tırmanmak için çalışmalara başladık. İlk devreden daha güçlü bir kadromuz var. Kadro kalitemiz zaten ortada. İlk devrede yapmış olduğumuz hataları yapmadan, en fazla doğruları yaparak, göze hoş gelen futbol oynayarak, topa hükmederek maçlarımızı tek tek kazanma arzusundayız. Kupada da önümüze çıkacak her rakibi geçerek final oynamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.