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Yeniboğaziçi alt yapısı gözlem altında

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Almanya’da altyapı antrenörlüğü yapan Evren Cebeci ile Türkiye'de altyapı antrenörlüğü yapan Kahraman Köktürk Yeniboğaziçi’nin alt yapı antrenmanına katıldı

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Yeniboğaziçi alt yapısı gözlem altında
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Almanya Futbol Federasyonu Dortmund Bölgesi Kadın Futbol Milli Takımı U-14 altyapı antrenörü Evren Cebeci ile Antalyaspor ve Alanyaspor alt yapılarında çalışmalar yürüten Kahraman Köktürk, Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü alt yapı takımlarının antrenmanına katılarak U15 takımının maçını izledi.

Borussia Dordmund pilot takımı Hombrucher SV takımında altyapı antrenörlüğü görevini de yürüten Evren Cebeci, U12 takımına çalışma da yaptırdı. Evren Cebeci ile Kahraman Köktürk EGM Managament olarak, Antalya’da gençlere yönelik, pek çok profesyonel takımın yetkililerinin de takip ettiği eğitim kampları da düzenliyor.

Cebeci ve Köktürk, oğlu Sivasspor alt yapısında bulunan Fikri Kuşaf ile oğlu Antalya’da düzenlenen kamplardan birine katılan Osman Birşen’in daveti üzerine ülkeye geldiler.

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