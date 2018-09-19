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Yeni sezon öncesinde fair play çağrısı

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Futbolda bu akşam başlayacak yeni sezon öncesinde futbolun paydaşları fair play çağrısında bulundu

Yeni sezon öncesinde fair play çağrısı
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2018-2019 Futbol Sezonu öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin çağrısı ile Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Antrenörler Derneği ve  Futbolcular Derneği ortak bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde tüm taraflara fair play çağrısı yaptı.

Toplantıya Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, KTSYD başkanı Çelen Oben, Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Yılmaz ve Futbolcular Derneği’ni temsilen Fırat Ersalan ile Mustafa Tekpınar katıldı.

Yapılan ortak açıklamada futbolun bir oyun olduğu hatırlatılarak futbolun seyir zevkini bozacak hareketlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Geçmiş yıllara göre ülkemiz futbolunun daha kaliteli ve dolayısıyla daha keyifli bir oyun olduğunun altı çizilen açıklamada zaman zaman yaşanan olayların seyircileri olumsuz yönde etkilediği kulüplerinde bundan zarar gördüğü belirtildi.

Beş kurumun yaptığı ortak açıklamada yeni sezonda kalitenin yine üst düzeyde olacağı ve oynanacak futbolun kaliteli olacağına vurgu yapılarak yeni sezonun tüm kesimlere hayırlı olması ve centilmenlik içinde geçmesi dileğinde bulunuldu.

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