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Yeni Malatyaspor'u korkulu rüyadan Barış Alıcı uyandırdı

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Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı

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Yeni Malatyaspor'u korkulu rüyadan Barış Alıcı uyandırdı
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Türkiye Kupası'nda daha önce yine Spor Toto Süper Lig'den Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyen, Malatya'da oynanan ilk maçta 2-0 üstünlüğü yakalamasına rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılan Bodrumspor, İlçe Stadı'ndaki rövanşta 61. dakikada Göksu'yla öne geçti.

Malatyaspor bu gollere 79. dakikada Barış Alıcı ve 87. dakikada Ömer Şişmanoğlu'yla karşılık vererek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Bodrumspor'da Hüseyin, 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Taraftarlar, çeyrek finali ıskalamasına rağmen kupada tarihinin en büyük başarısını gösteren Bodrumspor'u soyunma odasına alkışlarla uğurladı.

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