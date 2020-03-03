Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman’a emanet

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi. Sarı-siyahlılar, Karaman'la 1.5 yıllık anlaşma yaptı

Süper Lig’de kötü bir süreç yaşayan ve galibiyet hasreti 8 maça çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-siyahlı ekip, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından, Karaman'ın kulüp başkanı Adil Gevrek ile el sıkıştığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmış olup, imza töreni yarın saat 11.00'de Malatya'da yapılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Sergen Yalçın'la iyi bir başlangıç yapan sarı-siyahlı ekip, devrenin sonuna doğru kötü sonuçlar almaya başladı. Yalçın'la yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, takımın başına Kemal Özdeş'i getirdi.

Özdeş de kötü gidişe "dur" diyemedi ve 24 puanda kalan Yeni Malatyaspor, 13. sıraya kadar geriledi.