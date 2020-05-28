Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şoku

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu başkanı Nevzat Denerel'in kulüp doktorluğunu yaptığı Türkiye Süper Lig ekibi BTC Türk Yeni Malatyaspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımda 5 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.