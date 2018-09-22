Yeni Malatyaspor'a tek gol yetti

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 43. dakikada Aleksic attı. Mücadelenin 61. dakikasında ise konuk ekipten Matic Fink direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Eren'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
16. dakikada Guilherme'nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere attı.
43. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un golü geldi. Sağ kanattan topla ceza sahasına yönelen Guilherme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sıfıra indi. Bu oyuncunun yerden sert pasında altıpas içerisinde bulunan Aleksic, topu filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya "Sağlıkta şiddete hayır" yazılı pankartla çıktı.
89. dakikada Donald'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.